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Как отключить страхование кредитной карты

Источник:
Sibnet.ru
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Банки иногда вместе с кредитными картами навязывают страхование жизни. Эксперты «Роскачества» рассказали, как отказаться от страховки.

Банк обычно называет такое страхование обязательным, хотя оно может быть или вовсе не обязательным, или оформляться не у партнеров банка, а в страховой компании по выбору клиента. 

«Приобретение полиса страхования для владельца кредитной карты — дело исключительно добровольное. Согласно Гражданскому кодексу РФ (статья 927), клиент, оформивший полис, может от него отказаться», — отметили эксперты.

Случается, что поддавшись уговорам сотрудников кредитной организации, клиент позже понимает, что его ввели в заблуждение.

Но даже если страховка уже оформлена, отказаться от нее можно в течение 14 дней с момента активации, это называется периодом охлаждения. Если не наступил страховой случай, деньги вернутся в полном объеме.

«Если уже произошло списание (за месяц), можно в течение семи дней оформить отказ от оплаты последующих периодов страхования. Тогда плата за месяц вернется в полном объеме», — пояснили эксперт

Инструкция по отключению страховки

Для отключения нужно обратиться в офис банка с заявлением на отказ от участия в страховой программе.

Заявление зарегистрируют. Банк не имеет права не принять такое заявление. Услуга будет отключена после рассмотрения, а клиент получит СМС с уведомлением об этом. 

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