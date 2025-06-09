Озвучена сумма долга Земфиры перед российской налоговой

Певица Земфира (признана иноагентом в России) не выплатила Федеральной налоговой службе 734 тысячи рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Рамазанова Земфира имеет задолженность перед налоговым органом в размере 734 195 рублей», — сказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

Кроме того, приставы начали взыскивать с Земфиры задолженность по коммунальным платежам — более 2,9 тысячи рублей.

Земфира уехала из России после начала СВО. Ее признали иноагентом в феврале 2023 года с формулировкой «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах». Артистка подавала в суд, чтобы оспорить статус иноагента, но ее иск не удовлетворили.