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Сильнейший выброс плазмы зафиксирован на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Исключительно крупный выброс плазмы зарегистрирован 8 июня в районе южного полюса Солнца, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Астрономы посчитали, что облако плазмы редкого размера и плотности было сформировано в результате дестабилизации гигантского солнечного протуберанца, располагавшегося на обратной стороне Солнца и по этой причине не наблюдавшегося с Земли.

Предварительные данные показывают, что выброс пройдет мимо нашей планеты. При этом в геомагнитном прогнозе на 9 июня выставлены довольно высокие риски геомагнитных бурь — 56%. Однако они не связаны с зафиксированным выбросом.

По оценке исследователей, уже 10 июня вероятность геомагнитной бури упадет до 10-20%, что в текущей ситуации означает возврат Солнца к спокойному состоянию.

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