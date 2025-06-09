ФСБ пресекла контрабанду вертолетных запчастей на Украину

Федеральная служба безопасности пресекла вывоз из России комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Стоимость контрабандной партии оценивается в 400 миллионов рублей, уточнило ведомство. Такого количества запчастей хватило бы на восстановление летной годности как минимум четырех вертолетов.

Преступная группа состояла из шести человек. В нее входили граждане России, Украины и Ближнего Востока, а координацию их деятельности из-за рубежа осуществляла иностранная гражданка.

Контрабандисты через подконтрольные им коммерческие структуры приобретали запчасти у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний. Подозреваемые планировали перевозить комплектующие за рубеж, в том числе на Украину.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о контрабанде технологий, которые могут быть использованы при создании вооружения (часть 1.1 статьи 226.1, часть 3 статьи 30 УК РФ).