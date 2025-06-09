Shaman представил песню для «Интервидения»

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представил песню «Прямо по сердцу», с которой он выступит на возрожденном Россией международном конкурсе «Интервидение 2025».

Shaman исполнил песню для «Интервидения» на сцене «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». «Кажется, в зале не осталось равнодушных. Песня дотронулась до каждого живого сердца», — поделился впечатлениями певец в телеграм-канале.

Стихи и музыку написал продюсер Максим Фадеев. В телеграм-канале он поделился, что у него было три песни для «Интервидения», но он остановил выбор на «Прямо по сердцу».

«В этой песне Ярослав поет немного иначе, потому что трек требует другого звучания — он о любви. Я хотел спродюсировать его по-новому, чтобы он раскрылся с другой стороны. Его диапазон позволяет любому композитору быть свободным в выборе тональности и интервальных скачков. Если бы у меня было больше времени, это было бы еще заметнее», — отметил Фадеев.

«Интервидение» — песенный конкурс, проводившийся в 1960-1980 годах как ответ «Евровидению». В нем принимали участие страны, близкие СССР. Возрожденное мероприятие пройдет 20 сентября в Live Арене в Москве. Участие в конкурсе подтвердили свыше 20 стран мира.