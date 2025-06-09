Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России до 2050 года, сообщил помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, авторы стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом опыта военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента.

Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов и потенциал ведущих военно-морских держав, уточнил Патрушев.

Стратегия развития Военно-морского флота принята впервые в современной истории. Это говорит о том, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач.