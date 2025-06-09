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Россия стала шестой в рейтинге стран по независимости от экспорта

Источник:
РИА Новости
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Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по независимости от экспорта, следует из данных национальных статистических служб.

Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру — всего 21,9%, приводит РИА Новости данные статслужб.

Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, а также у Индонезии (22,2%), Австралии (23,7%) и Японии (22,8%), занимающих с седьмого по девятое места.

Меньше всего от экспорта зависят США — там поставки товаров и услуг за рубеж составляют всего 10,9% от экономики. В тройку стран с наименьшей долей экспорта от ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).

В то же время выше среднего уровня доля экспорта от ВВП была у Германии (41,8%) и Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%).

Абсолютным лидером стала Ирландия, где стоимость экспорта товаров и услуг в прошлом году составила рекордные для крупных экономик 147,6% ВВП.

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