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Россиян начали штрафовать за публикацию прилетов дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских дронов.

Штрафные санкции уже применяются в Калужской и Тульской областях, к ним присоединились Калмыкия и Тверская область. Наиболее активно норма применяется в Калужской области, где составлено 42 административных протокола. Размер штрафов варьируется от 3 до 200 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя и частоты нарушений.

«Мониторинг соцсетей ведется совместно с Центром управления регионом. Не имеет значения, кто опубликовал данные: эти сведения позволяют противнику оценивать результаты атак и планировать новые удары», — пояснил «Коммерсанту» замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

Запреты основаны на региональных законах об административных правонарушениях. В Калужской области действует статья 5.11, криминализирующая распространение информации о последствиях падений БПЛА. Большинство регионов пока применяют норму ограниченно.


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