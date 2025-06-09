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Вице-президент США выступил против военной помощи Украине

Источник:
ТАСС
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: usarmyband / CC BY 2.0

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за выделение военной помощи Киеву и нежелание добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

«При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине 300 миллиардов долларов, но президент США [Джо Байден] никогда не принуждал [Киев] к дипломатическому урегулированию», — цитирует ТАСС Вэнса.

Вице-президент США добавил, что нынешняя американская администрация стремится урегулировать украинский конфликт.

«Будь то Израиль, Россия или Украина — мы стараемся довести дело до какого-то урегулирования, до завершения. Если у нас получится — спасем тысячи жизней. Если не получится — это все равно стоило попытки», — отметил Вэнс.

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Политика #Мир #Военная политика
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