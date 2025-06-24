Что такое «птичье молоко»

Конфеты и торт «Птичье молоко» на протяжении нескольких десятилетий стабильно пользуются популярностью. Но птицы не млекопитающие и никакого молока не дают. Откуда взялось это название и из чего делают «птичье молоко» на самом деле?

Выражение «птичье молоко» — очень древнее. Понятие связано с мифами, в которых райские птицы вскармливают потомство целебным молоком с восхитительным вкусом. Фраза встречается еще в текстах древнегреческих писателей (gala orniton) в значении «нечто невероятное, очень драгоценное, предел желаний», как синоним изобилия. Например, историк Страбон описывал богатую страну, где «есть даже птичье молоко».

Из древнегреческой культуры выражение распространилось по всему европейскому континенту. Например, у славян оно вошло в поговорки: «Все есть у богатого, опричь птичьего молока». А славянские девушки в шутку посылали за «птичьим молоком» надоедливых ухажеров.

Что касается шоколадных конфет с воздушным суфле, то их в 1936 году придумал польский кондитер Ян Ведель. Название «Птичье молоко» предложил работник его предприятия.

В СССР сладости попали почти случайно — в 1967 году коробку «Птичьего молока» привез из зарубежной поездки министр пищевой промышленности СССР Василий Зотов. Он поручил выяснить рецепт и наладить собственное производство.

Технологи с блеском решили задачу. Более того, они даже улучшили ингредиенты, сменив желатин на агар-агар. В результате «Птичье молоко» стало еще нежнее и превратилось в одно из самых любимых лакомств Советского Союза, а позднее и России.