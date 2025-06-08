Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщило в Минобороны России.

Группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка, говорится в сводке российского военного ведомства.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии, уточнили в Минобороны.

В ходе боев противник потерял до 530 военнослужащих и множество единиц боевой техники, включая САУ Paladin американского производства и Caesar производства Франции, сказано в сообщении.