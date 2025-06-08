Россия в течение нескольких дней нанесет новый масштабный удар по Украине — это будет очередной ответ на атаку по аэродромам стратегической авиации РФ, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Официальные лица США считают, что полномасштабный российский ответ еще впереди», — сказал американский чиновник.

Один источник считает, что ответ России, «вероятно, будет включать различные виды ударов с воздуха, включая ракеты и беспилотники». Другой собеседник агентства полагает, что это будет ассиметричный удар.

Западный дипломатический источник сообщил, что на этот раз могут быть атакованы правительственные издания, чтобы «послать Киеву четкий сигнал». Военный эксперт Майкл Кофман предположил, что это может быть здание СБУ.

Другой высокопоставленный, западный дипломат предвидит дальнейшее наступление РФ на фронте. «Оно будет огромным, жестоким и беспощадным», — уверен он