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Беспилотники начнут патрулирование лесов на Байкале

Источник:
ТАСС
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Экологи начнут с середины июня патрулировать с помощью беспилотников для патрулирования леса на берегах Байкала с целью обнаружения пожаров.

Протяженность береговой линии озера Байкал для эксперимента — 590 километров. Сюда входит остров Ольхон, Байкало-Ленский государственный заповедника, «где есть труднодоступные участки: дорог нет, по воде погода зачастую не позволяет добраться, а по воздуху каждый рейс — на вес золота», — рассказал ТАСС гендиректор учреждения «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов

«Но пожароопасный сезон открыт, нам нужно следить за ситуацией и успевать в нее вмешиваться, если есть такая необходимость», — отметил Рамазанов.

На первом этапе будут использованы беспилотники «Байкал 16В» и «Байкал 60В» вертикального взлета, которые могут нести полезную нагрузку до 16 и 60 килограммов соответственно на дальность до 800–1000 километров, развивая скорость до 140 километров в час.

К ним присоединится квадрокоптер Баргузин-T1 на кабеле, способный 24 часа нести полезную нагрузку 4 килограммов на высоте до 100 метров, что будет использовано для наблюдения и ретрансляции сигналов больших БПЛА.

На следующем этапе будут добавлены беспилотники вертолетного типа с грузоподъемностью 200 килограммов, система обеспечения круглосуточного автономного полета квадрокоптеров, а также два дрона с оптической системой, способных на длительный полет 1–2 тысячи километров.

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