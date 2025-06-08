Российский рубль продемонстрировал ошеломляющий рост в 2025 году, став в этом году самой эффективной валютой в мире, рассказали опрошенные телеканалом CNBC американские эксперты.

Российский рубль продолжает укрепляться на фоне затяжного конфликта, снижения цен на нефть, жестких санкций и экономического спада. По данным Bank of America, в этом году рубль продемонстрировал самые высокие показатели в мире, окрепнув более чем на 40%.

Мощное укрепление рубля в 2025 году знаменует собой резкое изменение курса по сравнению с предыдущими двумя годами, когда валюта резко обесценилась, считают эксперты банка

Укрепление рубля связано с контролем за движением капитала и ужесточением денежной политики, считает валютный стратег компании Wells Fargo Брендан Маккеннан. Дополнительном бонусом стало ослабление доллара, добавил он.

По его словам, свою роль в укреплении сыграл также наметившийся прогресс в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной.