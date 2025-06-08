Депутат Журова призвала ФИФА наказать Эстонию

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) должна разобраться с допросом израильтянина Эли Дасы в Эстонии за его слова о России.

«ФИФА, безусловно, должна отреагировать и пригрозить лишить права проводить матчи, если эстонцы так будут относиться к спортсменам. Причем не той страны, к которой в Эстонии высказывают претензии. Израильский спортсмен, при чем здесь Россия? Иногда удивляешься тому, что они творят», — сказала РИА Новости Журова.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные годы в России.

"На следующий день в отель, где расположилась израильская команда, пришли эстонские сотрудники правоохранительных органов и допросили игрока. Появилась информация, что Даса может быть задержан из-за своих слов о России.