Киев пошел на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела украинских военнослужащих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина ранее отказалась забирать тела 6 тысяч украинских военнослужащих, которые Россия ей передает в соответствии со стамбульскими договоренностями.

«Первая колонна (всего подготовлено три эшелона) с подлежащими репатриации телами до сих пор находится в районе обмена. Никто с украинской стороны за ними так и не прибыл», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила о своем недавнем интервью, в котором сказала, что киевский режим будет проклят своим же населением, если не заберет тела украинских военных.

«Я тогда и представить не могла, что киевский режим пойдет хотя и на очередную, честно говоря, вовсе не поддающуюся логике, подлость», — отметила Захарова.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил этот поступок Киева. «Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам», — написал Медведев в X.