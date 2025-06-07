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Банкам подтвердили право вводить лимиты на входящие переводы

Источник:
Sibnet.ru
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Росфинмониторинг подтвердил право банков вводить лимиты на входящие переводы клиентов и ограничивать использование ими счетов.

Финансовая разведка тем самым прокомментировала рекомендации Центробанка РФ от 4 июня, где регулятор посоветовал банкам усилить контроль за дропперами и техническими компаниями, пишет РБК.

Росфинмониторинг уточнил, что новые меры Центробанка (ограничения на количество и сумму входящих переводов и операций по внесению наличных) напрямую не предусмотрены антиотмывочным законодательством.

«Вместе с тем кредитные организации если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов», — пояснил представитель ведомства.

Новые рекомендации ЦБ направлены на усиление борьбы с дропперами — людьми, которые умышленно или неосознанно передают реквизиты своих счетов для проведения подозрительных транзакций. И

Регулятор порекомендовал банкам доработать стандартные договоры. По мнению ЦБ, в документы нужно добавить право банков устанавливать ограничения по числу и размеру поступающих средств — речь идет как о входящих переводах, так и о пополнении счета.

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