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Физики опровергли теорию Большого взрыва

Источник:
Physical Review D
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Ученые представили альтернативную гипотезу создания Вселенной, которая пересматривает общепринятую теорию Большого взрыва. Исследование опубликовано журналом Physical Review D.

Согласно новой теории, Большой взрыв был результатом гравитационного сжатия или коллапса, который сформировал очень массивную черную дыру. За этим последовал «отскок» и Вселенная фактически появилась «внутри» черной дыры.

«Идея, которую мы называем Вселенной черной дыры, предлагает радикально иной взгляд на происхождение космоса, однако она полностью основана на известных физических законах и наблюдениях», — отмечается в статье.

Стандартная теория начинает историю Вселенной с сингулярности — точки бесконечной плотности, где нарушаются законы физики. Кроме этого, она включает краткую фазу быстрого расширения ранней Вселенной, называемую космической инфляцией.

Чтобы объяснить ускоряющееся расширение, сторонникам теории Большого взрыва пришлось добавить темную энергию — при этом этот компонент до сих пор не могут обнаружить. Все они вызывает вопросы.

Новая модель их решает — как отмечают ее авторы, гравитационный коллапс не обязательно заканчивается сингулярностью, а останавливается и обращается вспять. При правильных условиях такой отскок фактически неизбежен.

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Наука #Наука #Космос
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