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Роботы перенесли жилой квартал в Шанхае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские специалисты переместили с помощью роботов на другое место целый исторический квартал в центре Шанхая.

Необычный проект стал крупнейшим в истории страны по перемещению зданий в стиле шикумэнь, получившим распространение во второй половине XIX века, пишет издание «Жэньминь жибао».

Такие исторические дома строились из дерева, обложенного кирпичами. Они имели высоту в два-три этажа. В ходе операции удалось переместить без повреждений комплекс «Хуаяньли», который возвели в 1920-1930-х годах.

Он представляет собой квартал из трех зданий весом около 7,5 тысячи тонн, их общая площадь превышает 4 квадратных километра. Территорию пришлось освободить для строительства подземного комплекса.

Для переноса зданий было использовано 432 роботов. Они перемещали квартал со скоростью около 10 метров в сутки. Такая медленная скорость необходима, чтобы здания не деформировались при переносе.

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