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Дети массово отравились в лагере под Омском

Источник:
Sibnet.ru
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Число госпитализированных детей из лагеря «Орленок» в Омской области выросло до 11, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, вечером 5 июня несколько несовершеннолетних, отдыхающих в лагере, почувствовали недомогание, утром дети в связи с ухудшением состояния здоровья обратились за медицинской помощью.

В настоящее время 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. Их состояние удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются. Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ.

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ЧП #Происшествия #Омск
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