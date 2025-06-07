Дети массово отравились в лагере под Омском

Число госпитализированных детей из лагеря «Орленок» в Омской области выросло до 11, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, вечером 5 июня несколько несовершеннолетних, отдыхающих в лагере, почувствовали недомогание, утром дети в связи с ухудшением состояния здоровья обратились за медицинской помощью.

В настоящее время 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. Их состояние удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются. Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ.