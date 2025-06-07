Представлен уникальный самолет без иллюминаторов. ФОТО

Компания Otto Aviation представила уникальный частный самолет Phantom 3500 без привычных иллюминаторов. Вместо них пассажирам предлагают панорамные экраны с видом в реальном времени

Разработчики отмечают, что окна в самолетах увеличивают вес, усложняют производство и ухудшают обтекаемость. В итоге это повышает расход топлива. Отказ от иллюминаторов значительно улучшает аэродинамику.

Phantom 3500 получит идеально гладкий фюзеляж, который обеспечивает сверхламинарный обтекаемый поток — ключевой фактор для снижения сопротивления. Для комфорта пассажиров салон оснащен изогнутыми экранами с обзором на 360 градусов.

Phantom 3500 Фото: © Otto Aviation

При этом камеры на внешней стороне самолета передают изображение в реальном времени, создавая эффект полной прозрачности. Каждый пассажир сможет настраивать изображение по собственному вкусу.

Дальность полета Phantom 3500 — 5926 километров, крейсерская высота — 15 545 метров, скорость — до 1,2 Маха. Он может использовать взлетно-посадочную полосу длиной менее 1067 метров. Первый демонстрационный полет запланирован на 2027 год.