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Представлен уникальный самолет без иллюминаторов. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Otto Aviation представила уникальный частный самолет Phantom 3500 без привычных иллюминаторов. Вместо них пассажирам предлагают панорамные экраны с видом в реальном времени

Разработчики отмечают, что окна в самолетах увеличивают вес, усложняют производство и ухудшают обтекаемость. В итоге это повышает расход топлива. Отказ от иллюминаторов значительно улучшает аэродинамику.

Phantom 3500 получит идеально гладкий фюзеляж, который обеспечивает сверхламинарный обтекаемый поток — ключевой фактор для снижения сопротивления. Для комфорта пассажиров салон оснащен изогнутыми экранами с обзором на 360 градусов.

Phantom 3500
Phantom 3500
Фото: © Otto Aviation

При этом камеры на внешней стороне самолета передают изображение в реальном времени, создавая эффект полной прозрачности. Каждый пассажир сможет настраивать изображение по собственному вкусу.

Дальность полета Phantom 3500 — 5926 километров, крейсерская высота — 15 545 метров, скорость — до 1,2 Маха. Он может использовать взлетно-посадочную полосу длиной менее 1067 метров. Первый демонстрационный полет запланирован на 2027 год.

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pepelmetal

Разорятся на выплатах, а так без вести пропавшие и всё

pepelmetal

Это должно стать ежедневной традицией

карат11

Газ задорма качают во все стороны, и только мы должны глотать сажу от уголька, да ещё и бурого! Цинизм...

Улитка на склоне

Они издеваются. Такие мерзкие отмазки.