Илон Маск создаст новую политическую партию

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал создание новой политической партии после своей ссоры с президентом США Дональдом Трампом из-за законопроекта о расходах.

Маск ранее спросил пользователей соцсети X, нужна ли стране новая партия. После этого он обнародовал итоги опроса, который показал, что подписчики бизнесмена поддерживают эту идею, пишет The Hill.

«Люди высказались. Америке нужна новая политическая партия, которая представляла бы интересы 80% населения! И с этим согласны ровно 80% людей. Такова судьба», — написал Маск на своей странице в соцсети.

Миллиардер также уточнил, что уже придумал название для своего объединения — «Американская партия».