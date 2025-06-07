Многодетным семьям отменят критерии нуждаемости

Госдума готовит поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей, сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он уточнил, что регионы России постепенно отменяют критерии нуждаемости для многодетных семей. Так, в 40 субъектах страны доходы многодетных семей не принимаются в расчет при назначении местных льгот, пишет РИА Новости.

Однако остальных регионах они получают поддержку по нуждаемости, создавая неравенство прав многодетных россиян. После принятия поправок для всей России будут установлены единые льготы для семей с тремя и более детьми.

При этом парламентарии считают, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а для многодетных при назначении региональных и федеральных мер поддержки отменить все критерии нуждаемости.