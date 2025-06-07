Роботы обслужат российскую орбитальную станцию

Россия начнет использовать для обслуживания своей будущей орбитальной станции роботизированные дроны, рассказал вице-премьер Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации», — цитирует Мантурова пресс-служба корпорации «Роскосмос».

Российская орбитальная станция призвана заменить для России МКС и обеспечить будущее российской пилотируемой космонавтики отдельно от партнеров по освоению космоса, в число которых входят США и Евросоюз.

В планах — 34 запуска ракеты-носителя до 2033 года с различными модулями будущей станции. Первый пуск должен состояться уже в 2027 году, на 2028 год намечено выведение двух модулей — узлового и шлюзового.