Россиянам запретят авторизацию через Gmail

Российские власти разрабатывают второй пакет антимошеннических мер, предусматривающий полный запрет авторизации на отечественных ресурсах через иностранные email-адреса.

Требования всех российских компаний, которые владеют ресурсами в Сети, пишет РБК. Им придется переделать системы входа пользователей, оставив только возможность авторизации через адреса в российской доменной зоне.

Таким образом, после вступления в силу изменений на отечественные ресурсы нельзя будет входить через Gmail, Outlook, Yahoo и другие международные почтовые сервисы, а миллионам пользователей потребуется менять способ авторизации.

Разработанный Минцифры документ находится на стадии межведомственного согласования, поэтому его финальная версия может измениться. Принять его планируют предстоящей осенью.