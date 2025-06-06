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Россиянам запретят авторизацию через Gmail

Источник:
Sibnet.ru
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Российские власти разрабатывают второй пакет антимошеннических мер, предусматривающий полный запрет авторизации на отечественных ресурсах через иностранные email-адреса.

Требования всех российских компаний, которые владеют ресурсами в Сети, пишет РБК. Им придется переделать системы входа пользователей, оставив только возможность авторизации через адреса в российской доменной зоне.

Таким образом, после вступления в силу изменений на отечественные ресурсы нельзя будет входить через Gmail, Outlook, Yahoo и другие международные почтовые сервисы, а миллионам пользователей потребуется менять способ авторизации.

Разработанный Минцифры документ находится на стадии межведомственного согласования, поэтому его финальная версия может измениться. Принять его планируют предстоящей осенью.

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Топ комментариев

карат11

Газ задорма качают во все стороны, и только мы должны глотать сажу от уголька, да ещё и бурого! Цинизм...

pepelmetal

Это должно стать ежедневной традицией

Улитка на склоне

Они издеваются. Такие мерзкие отмазки.

pepelmetal

Разорятся на выплатах, а так без вести пропавшие и всё