ЧВК «Вагнер» покинет Мали

ЧВК «Вагнер» после трех с половиной лет сотрудничества с властями и Вооруженными силами Республики Мали завершает свою миссию, сообщила пресс-служба компании.

Решение было принято в связи с выполнением всех поставленных целей контракта. Так, за время операции российские бойцы вернули под контроль правительства Мали все региональные центры страны.

Кроме этого, бойцы ЧВК уничтожили тысячи боевиков, годами терроризировавших мирное население. Вагнеровцы также принимали участие в перевооружении и обучении Вооруженных сил Мали.

В сообщении также отмечается, что на смену ЧВК «Вагнер» в Мали пришел «Африканский корпус» в подчинении Министерства обороны России. Эта структура была создана в начале 2024 года для охраны российских интересов в странах Африки.