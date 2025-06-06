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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЧВК «Вагнер» покинет Мали

Источник:
Sibnet.ru
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ЧВК «Вагнер» после трех с половиной лет сотрудничества с властями и Вооруженными силами Республики Мали завершает свою миссию, сообщила пресс-служба компании.

Решение было принято в связи с выполнением всех поставленных целей контракта. Так, за время операции российские бойцы вернули под контроль правительства Мали все региональные центры страны.

Кроме этого, бойцы ЧВК уничтожили тысячи боевиков, годами терроризировавших мирное население. Вагнеровцы также принимали участие в перевооружении и обучении Вооруженных сил Мали.

В сообщении также отмечается, что на смену ЧВК «Вагнер» в Мали пришел «Африканский корпус» в подчинении Министерства обороны России. Эта структура была создана в начале 2024 года для охраны российских интересов в странах Африки.

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Оборона #Армия
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карат11

Газ задорма качают во все стороны, и только мы должны глотать сажу от уголька, да ещё и бурого! Цинизм...

pepelmetal

Это должно стать ежедневной традицией

Улитка на склоне

Они издеваются. Такие мерзкие отмазки.

KENTSeryga

Сколько уже можно делать эти жесты. На наши жесты доброй воли отвечают всегда агрессивно.