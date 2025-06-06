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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, сообщила пресс-служба Министерства обороны России

Вооруженными силами России в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, сказано в сообщении.

Целями стали конструкторские бюро, предприятия по выпуску и ремонту вооружения и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники ВСУ, уточнили в Минобороны.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в российском военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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