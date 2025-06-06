Банк России понизил ключевую ставку до 20%

Банк России понизил до 20% после длительного периода ее сохранения на рекордном уровне в 21% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

Совет директоров Центрального банка Российской Федерации 6 июня решил понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 20,00% годовых. Инфляционное давление, включая устойчивое, продолжает ослабевать, сказано в сообщении.

Центробанк намерен сохранять жесткие денежно-кредитные условия до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2026 году.

Это предполагает длительный период жесткой денежно-кредитной политики. Будущие изменения ставки будут зависеть от темпов и стабильности снижения инфляции и инфляционных ожиданий, отметила в ЦБ.

В апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 6,2% в пересчете на год после в среднем 8,2% в I квартале 2025 года, уточнили в Банке России.