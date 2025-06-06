Россия намерена и впредь добиваться полного восстановления прав русскоязычного населения на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«РФ не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме», — сказал Лавров в видеообращении, посвященном Дню русского языка.

Он отметил, что Россия настаивать на том, чтобы решение проблемы русского языка на Украине было «необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта».

По словам Лаврова, киевский режим «систематически и законодательно» истребляет все, что имеет какое-либо отношение к России, при этом особую ненависть вызывает «русский язык, на использование которого введены многочисленные запреты».