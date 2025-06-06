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Узбекистан впервые пробился на ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Узбекистана по футболу
Фото: © Uzbekistan Football Association

Сборная Узбекистана по футболу впервые завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Узбекистан в четверг в Абу-Даби сыграл вничью (0:0) с командой Объединенных Арабских Эмиратов в предпоследнем туре третьего раунда отбора в зоне Азиатской конфедерации.

Сборная набрала 18 очков и досрочно гарантировала себе как минимум второе место в группе А, которое дает прямую путевку в финальную часть мундиаля. Также из группы А на турнир напрямую вышла команда Ирана (20 очков).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 в трех странах: США, Канаде и Мексике. По состоянию на начало июня 2025 года право сыграть на ЧМ также завоевали сборные Канады, Мексики, США, Японии, Новой Зеландии, Ирана и Аргентины. Всего сыграют 48 команд. 

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Узбекистана располагается на 57-м месте.

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