Миронов предложил льготную ипотеку для учителей и врачей

Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме внесет законопроект о предоставлении льготной ипотеки со ставкой в 5% для ученых, медработников и педагогов, сообщил глава фракции Сергей Миронов.

«Правительство в 2022 году ввело точечную меру поддержки — льготную ипотеку в 5% для IT-специалистов, сейчас ставка 6%. И мы уже тогда говорили, что нужно аналогичную поддержку вводить для ученых, педагогов, медработников», — сказал ТАСС Миронов.

По его словам, это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий. «Сейчас наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%», — сказал Миронов.

«Не могут наши ученые, учителя, врачи на свои, мягко говоря, скромные доходы приобретать жилье. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в три-шесть раз», — подчеркнул Миронов.