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Путин поддержал идею продвижению русского языка в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании единого национального центра по продвижению русского языка за рубежом.

Идея по созданию центра по продвижению русского языка в мире «сама по себе, по-моему, замечательная», сказал президент России на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России

Инициатива была представлена ректором Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никитой Гусевым.

Путин поручил администрации президента и правительству рассмотреть возможность создания такого центра. Эта деятельность ведется по разным направлениям, но объединенный центр мог бы придать ей большую эффективность, отметил он. 

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