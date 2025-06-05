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Американцам представили «редактор» будущего ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Американский стартап Nucleus Genomics запустил сервис Nucleus Embryo, который позволяет будущим родителям «настраивать» генетический профиль ребенка на стадии эмбриона.

«Каждый родитель хочет дать своим детям больше, чем у них было. Впервые в истории человечества Nucleus добавляет новый инструмент к этому обязательству», — отметила компания на своей страничке в соцсети X.

В частности, будущие родители могут выбрать цвет глаз и волос, пол, рост. Сервис также оценивает вероятность хронических заболеваний, психического здоровья и когнитивных способностей будущего человека.

Сервис предназначен для пар, проходящих процедуру ЭКО. После завершения «настройки» эмбрион подсаживается в организм женщины. Стоимость сервиса — 6 тысяч долларов. При этом компания предупреждает, что выбранные параметры не гарантируются — сервис лишь увеличивает вероятность их появления.

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physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

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Wolf Hound

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GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит