Американцам представили «редактор» будущего ребенка

Американский стартап Nucleus Genomics запустил сервис Nucleus Embryo, который позволяет будущим родителям «настраивать» генетический профиль ребенка на стадии эмбриона.

«Каждый родитель хочет дать своим детям больше, чем у них было. Впервые в истории человечества Nucleus добавляет новый инструмент к этому обязательству», — отметила компания на своей страничке в соцсети X.

В частности, будущие родители могут выбрать цвет глаз и волос, пол, рост. Сервис также оценивает вероятность хронических заболеваний, психического здоровья и когнитивных способностей будущего человека.

Сервис предназначен для пар, проходящих процедуру ЭКО. После завершения «настройки» эмбрион подсаживается в организм женщины. Стоимость сервиса — 6 тысяч долларов. При этом компания предупреждает, что выбранные параметры не гарантируются — сервис лишь увеличивает вероятность их появления.