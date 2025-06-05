Россия создала защищенную навигацию для дронов

Холдинг «Росэл» разработал новое оборудование для систем навигации самолетов, вертолетов и дронов, которое защищено от систем радиоэлектронной борьбы и не зависит от спутников, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Такую аппаратуру можно применять в регионах с ненадежной спутниковой связью и в условиях подавления сигнала. Изделие прошло летные испытание и готово к серийному производству, отмечается в сообщении.

Изделие представляет собой усовершенствованную модификацию малогабаритного доплеровского измерителя скорости и угла сноса. Оно имеет повышенную прочность, при этом точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки.

Кроме этого, разработчикам удалось сократить в четыре раза потребление электроэнергии, а также уменьшить в несколько раз размеры и вес изделия. Аппаратура может стать «резервирующей» для навигационных комплексов.