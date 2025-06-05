Россиянам запретят принимать звонки из‑за границы

Второй пакет антимошеннических поправок, подготовленный Минцифры, предусматривает запрет на звонки с зарубежных номеров «по умолчанию». При этом возможность можно будет активировать через оператора связи.

Согласно изменениям, все входящие с номеров других стран будут также маркироваться специальным образом. По замыслу разработчиков, это обеспечит россиянам дополнительную защиту от телефонного мошенничества, пишет Forbes.

Также оператор связи должен будет отключать номера, заподозренные в мошенничестве. Для этого создадут специальный реестр. Если абонент понесет ущерб в результате общения с мошенническим номером, попавшим в реестр, оператора обяжут компенсировать финансовые потери.

Сейчас документ находится на межведомственном согласовании и может меняться. Планируется, что поправки будут согласованы внутри правительства до конца лета, а документ могут принять будущей осенью.

При этом операторы настаивают на доработке инициативы. Так, участники рынка считают, что оптимальным вариантом было бы предоставить абоненту самому выбирать, блокировать международные вызовы или нет.