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Россиянам запретят принимать звонки из‑за границы

Источник:
Sibnet.ru
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Второй пакет антимошеннических поправок, подготовленный Минцифры, предусматривает запрет на звонки с зарубежных номеров «по умолчанию». При этом возможность можно будет активировать через оператора связи.

Согласно изменениям, все входящие с номеров других стран будут также маркироваться специальным образом. По замыслу разработчиков, это обеспечит россиянам дополнительную защиту от телефонного мошенничества, пишет  Forbes.

Также оператор связи должен будет отключать номера, заподозренные в мошенничестве. Для этого создадут специальный реестр. Если абонент понесет ущерб в результате общения с мошенническим номером, попавшим в реестр, оператора обяжут компенсировать финансовые потери.

Сейчас документ находится на межведомственном согласовании и может меняться. Планируется, что поправки будут согласованы внутри правительства до конца лета, а документ могут принять будущей осенью.

При этом операторы настаивают на доработке инициативы. Так, участники рынка считают, что оптимальным вариантом было бы предоставить абоненту самому выбирать, блокировать международные вызовы или нет.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит