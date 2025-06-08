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Россиян ждет короткая рабочая неделя

Источник:
РИА Новости
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Рабочими на следующей неделе будут дни с 9 по 11 июня включительно из-за празднования Дня России, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — сказала Подольская РИА Новости.

Благодаря Дню России и переносу выходного с 8 марта на пятницу, в июне будет четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня.

День России ввели 11 июня 1992 года. В 1994-м он получил статус государственного и стал называться Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Его переименовали в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.

Всего в июне будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней.

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