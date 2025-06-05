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«Калашников» модернизировал пистолет-пулемет ППК-20

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы с ППК-20
Бойцы с ППК-20
Фото: © пресс-служба концерна «Калашников»

«Калашников» модернизировал пистолет-пулемет ППК-20, сообщила пресс-служба концерна. Специалисты изменили конструкцию затвора и возвратного механизма оружия.

«Главная цель — улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20», — говорится в сообщении.

ППК-20 — 9-мм пистолет-пулемет концерна «Калашников», поставки которого начались в 2021 году. Он был разработан для включения в носимый аварийный запас состава Вооруженных сил России.

В настоящее время пистолет-пулемет серийно поставляется на экспорт в несколько стран. Отмечается, что ППК-20 соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к оружию данного класса.

В частности, пулемет способен вести огонь в автоматическом и одиночном режимах с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы, а также оснащен диоптрическим прицелом и телескопическим прикладом.

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physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

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Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит