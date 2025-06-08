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Ученые доказали большую чувствительность женщин к алкоголю

Источник:
Biological Psychiatry
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Алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин — женский организм более чувствителен к спиртным напиткам уже на ранних стадиях их употребления, выяснила международная команда исследователей.

Исследователи установили, что мозг самок крыс сильнее и быстрее реагирует на алкоголь. Особое внимание ученые уделили области мозга, связанной со стрессом и эмоциями.

Оказалось, что даже небольшое количество алкоголя может изменить работу этой части мозга у самок. У самцов такие изменения происходят только после длительного употребления, приводит журнал Biological Psychiatry отчет команды исследователей.

Ученые изучили ткани мозга женщин, страдавших от алкогольной зависимости, чтобы понять, насколько применимы к людям результаты, полеченные при экспериментах с крысами,

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Исследователи нашли признаки, что у женщин, страдавших от алкоголизма, снижена активность участков мозга, связанных с обработкой стресса. Это может частично объяснять, почему женщинам труднее справляться с последствиями алкоголя.

Понимание различий в реакции мужского и женского организма на алкоголь поможет разрабатывать более точные и эффективные методы лечения, полагают ученые.

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