НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на серебро установили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
228 1

Фьючерсы на серебро с поставкой в июле 5 июня выросли на бирже Comex на 3,92% — до 36,01 доллара за унцию (28,35 грамма), что стало рекордом за последние 13 лет. С начала этого года цены на серебро поднялись на 22,5%.

Серебро с середины апреля торговалось в диапазоне 32-33,5 доллара за унцию. По оценке экспертов, в среднесрочной перспективе при отсутствии экономических шоков драгоценный металл может подорожать до 37-38 долларов за унцию.

В отличие от золота, серебро также является промышленным металлом, более 60% производимого в мире серебра потребляется промышленностью, поэтому дальнейшая динамика его цены напрямую зависит от состояния мировой экономики

В частности, на котировки серебра влияют переговоры между США и основными торговыми партнерами по изменению обоюдных пошлин.

Еще по теме
Могут ли заморозить банковские вклады россиян
Агентство S&P заявило о дефолте Украины
Депутаты ГД задумали ограничить сумму рассрочки 50 тыс. рублей
Россияне назвали оптимальный размер зарплаты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как не задолжать по неиспользуемой кредитке
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей
Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль подтвердил намерение Путина ответить на атаку Украины
Россиянам запретят принимать звонки из‑за границы
Экс-президент Исландии устроился гидом в парке
«Яндекс Карты» получили радикальное обновление
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
51
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
34
Орбан сообщил о решении ЕС продолжать конфликт на Украине
20
Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО
20
Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей
20
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились