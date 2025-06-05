Цены на серебро установили рекорд

Фьючерсы на серебро с поставкой в июле 5 июня выросли на бирже Comex на 3,92% — до 36,01 доллара за унцию (28,35 грамма), что стало рекордом за последние 13 лет. С начала этого года цены на серебро поднялись на 22,5%.

Серебро с середины апреля торговалось в диапазоне 32-33,5 доллара за унцию. По оценке экспертов, в среднесрочной перспективе при отсутствии экономических шоков драгоценный металл может подорожать до 37-38 долларов за унцию.

В отличие от золота, серебро также является промышленным металлом, более 60% производимого в мире серебра потребляется промышленностью, поэтому дальнейшая динамика его цены напрямую зависит от состояния мировой экономики

В частности, на котировки серебра влияют переговоры между США и основными торговыми партнерами по изменению обоюдных пошлин.