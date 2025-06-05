Кремль подтвердил намерение Путина ответить на атаку Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин действительно сказал главе Белого дома Дональду Трампу об ответе на удары Вооруженных сил Украины.

«Да, действительно», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на соответствующий вопрос. Россия ответит на атаку на аэродромы «тогда, как и когда посчитают целесообразным» военные, отметил представитель Кремля.

Трамп ранее сообщил, что созвонился с Путиным. Разговор продлился более часа. По словам главы Белого дома, президент России пообещал «дать ответ» на недавнюю атаку украинских диверсантов на российские аэродромы.

Трамп также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

«Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение», — сказал Песков.