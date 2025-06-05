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Радиостанция УВБ-76 передала два слова после разговора Путина и Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Российская радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в эфир два новых закодированных сообщения после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

В эфире 4 июня прозвучали загадочные слова «Азотобаск» и «Ошолинь», следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за радиостанцией. Слова также сопровождались кодовыми цифрами.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась атака ВСУ на российские аэродромы.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Считается, что она связана с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

Также УВБ-76 время от времени передает в эфир слова или словосочетания, которые кажутся бессмысленными. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.

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Топ комментариев

physx

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Qprovessional

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Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит