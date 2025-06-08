Все переданные Украине F-16 — подержанные модели 1980-х годов, но даже новейшие модификации этого истребителя все равно будут слабы против российской боевой авиации, считают эксперта американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Украина выяснила, что их недавно приобретенные истребители F-16 значительно уступают российским аналогам. «К сожалению, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже в сравнении с F-16. Они также имеют мощную ПВО, работающую в комплексе с авиацией», — сказал накануне пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат.

ВВС Украины уже признавали ограниченные возможности F-16 по сравнению с российской авиацией. «Модификации, которые есть у Украины, не могут конкурировать один на один в воздушном бою. Нам нужен комплексный подход, поскольку российский Су-35 — относительно новый самолет», — говорил ранее Игнат.

Су-35 широко используется для противодействия украинским ВВС. Но у России есть другие высокоэффективные истребители — МиГ-31БМ и Су-57.

Даже если предположить, что Украина получит новейшие модификации F-16, они все равно окажутся слабы против более совершенной российской боевой авиации, включая все те же Су-35, МиГ-31БМ и Су-57.