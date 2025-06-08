НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские F‑16 оказались «беззубы» против истребителей России

Источник:
Military Watch Magazine
585 2

Все переданные Украине F-16 — подержанные модели 1980-х годов, но даже новейшие модификации этого истребителя все равно будут слабы против российской боевой авиации, считают эксперта американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Украина выяснила, что их недавно приобретенные истребители F-16 значительно уступают российским аналогам. «К сожалению, сегодня у России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые стреляют дальше. Даже в сравнении с F-16. Они также имеют мощную ПВО, работающую в комплексе с авиацией», — сказал накануне пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат.

ВВС Украины уже признавали ограниченные возможности F-16 по сравнению с российской авиацией. «Модификации, которые есть у Украины, не могут конкурировать один на один в воздушном бою. Нам нужен комплексный подход, поскольку российский Су-35 — относительно новый самолет», — говорил ранее Игнат.

Су-35 широко используется для противодействия украинским ВВС. Но у России есть другие высокоэффективные истребители — МиГ-31БМ и Су-57.

Даже если предположить, что Украина получит новейшие модификации F-16, они все равно окажутся слабы против более совершенной российской боевой авиации, включая все те же Су-35, МиГ-31БМ и Су-57.

«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Еще по теме
Украинцы пожаловались на рост дальности российских бомб с УМПК
СМИ узнали о намеренном вранье Пентагона об НЛО
«Калашников» модернизировал пистолет-пулемет ППК-20
Зачем танку взрывающаяся броня
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
И 40 градусов будет: синоптики описали лето в Сибири
Суд запретил деятельность издателя игры «Мир танков»
Малобюджетные фантастические фильмы, ставшие культовыми
Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине
Обсуждение (2)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Мясо и специи: гид по сочетаниям
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
34
Орбан сообщил о решении ЕС продолжать конфликт на Украине
22
Трамп «разрешил» России бить по Украине
17
Зеленский оскорбил членов российской делегации
17
Путин предупредил Трампа об ударе возмездия по Украине
17
Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине