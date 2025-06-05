НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сделки с недвижимостью станут прозрачней с 1 сентября

Источник:
РИА Новости
173 0

Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, с 1 сентября начнут отражаться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Прежде эту информацию можно было получить лишь со слов продавца, если у него было желание об этом рассказать. Это, в свою очередь, создавало риски для покупателей жилья, которые могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения недвижимости, рассказал РИА Новости Аксененко.

«Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту», — пояснил депутат.

Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения.

«Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определенность. А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили», — отметил Аксененко.

Еще по теме
Печатать жилье на принтере начнут в России
Порядка 40% продающихся стройматериалов оказались некачественными
Ключевой фактор: что происходит с продажами жилья
Деревянные пятиэтажки начнут строить в России
смотреть все
Экономика #Квадраты #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как не задолжать по неиспользуемой кредитке
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей
Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
51
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
33
Орбан сообщил о решении ЕС продолжать конфликт на Украине
20
Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО
20
Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей
20
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились