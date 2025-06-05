Сделки с недвижимостью станут прозрачней с 1 сентября

Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, с 1 сентября начнут отражаться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Прежде эту информацию можно было получить лишь со слов продавца, если у него было желание об этом рассказать. Это, в свою очередь, создавало риски для покупателей жилья, которые могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения недвижимости, рассказал РИА Новости Аксененко.

«Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту», — пояснил депутат.

Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения.

«Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определенность. А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили», — отметил Аксененко.