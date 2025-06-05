«Госуслуги» сообщат о ближайшем бомбоубежище

Россияне смогут узнать, где находится самое близкое убежище гражданской обороны, на «Госуслугах», заявил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на "Госуслугах", нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует «Парламентская газета» Старовойтова.

По его словам, эту систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях.

Старовойтов добавил, что там же хотят разместить информацию о местах сбора в случае эвакуации. Сейчас регионы наполняют нужными сведениями «цифровые контуры», а запустить систему могут до конца 2025 года.