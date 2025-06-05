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«Госуслуги» сообщат о ближайшем бомбоубежище

Источник:
«Парламентская газета»
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Россияне смогут узнать, где находится самое близкое убежище гражданской обороны, на «Госуслугах», заявил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на "Госуслугах", нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует «Парламентская газета» Старовойтова.

По его словам, эту систему уже опробовали в Белгородской и Курской областях.

Старовойтов добавил, что там же хотят разместить информацию о местах сбора в случае эвакуации. Сейчас регионы наполняют нужными сведениями «цифровые контуры», а запустить систему могут до конца 2025 года.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

se 34

А других вариантов не приходит в голову.Понятно он озвучил цену в рублях для нашего удобства.