Папа римский призвал Путина сделать жест мира

Папа римский Лев XIV в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию, сообщила пресс-служба Ватикана.

«Понтифик призвал Россию сделать жест, который бы приблизил мирное урегулирование. Он подчеркнул важность диалога, позитивных контактов между сторонами для поиска решений конфликта», — приводит «Интерфакс» пресс-секретаря Ватикана Маттео Бруни.

По его словам, в контексте украинского кризиса речь во время разговора шла «о гуманитарной ситуации, о необходимости предоставлять помощь там, где это необходимо, и продолжении усилий по обмену военнопленными».

Бруни отметил, что Лев XIV и Путин также обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Понтифик подчеркнул, что «общие христианские ценности могут помочь в поисках мира, защиты жизни и в обеспечении свободы вероисповедания».