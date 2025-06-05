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Папа римский призвал Путина сделать жест мира

Источник:
«Интерфакс»
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Папа римский Лев XIV в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию, сообщила пресс-служба Ватикана.

«Понтифик призвал Россию сделать жест, который бы приблизил мирное урегулирование. Он подчеркнул важность диалога, позитивных контактов между сторонами для поиска решений конфликта», — приводит «Интерфакс» пресс-секретаря Ватикана Маттео Бруни.

По его словам, в контексте украинского кризиса речь во время разговора шла «о гуманитарной ситуации, о необходимости предоставлять помощь там, где это необходимо, и продолжении усилий по обмену военнопленными».

Бруни отметил, что Лев XIV и Путин также обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Понтифик подчеркнул, что «общие христианские ценности могут помочь в поисках мира, защиты жизни и в обеспечении свободы вероисповедания».

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

se 34

А других вариантов не приходит в голову.Понятно он озвучил цену в рублях для нашего удобства.