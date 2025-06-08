Украинцы пожаловались на рост дальности российских бомб с УМПК

Россия снова модернизировала свои авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — их дальность увеличилась до 95 километров, пожаловались изданию «Телеграф» украинские власти и эксперты.

Российские бомбы теперь летят на 15-35 километров дальше, чем старые. Сейчас их дальность достигает 95 километров вместо предыдущих 60-80 километров. Теперь под ударами может оказаться весь Харьков и окрестности, рассказал начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000 с универсальным модулем управления и коррекции Фото: © Минобороны России

По его словам, новую дальность бомбам обеспечивают более тяжелые системы крепления, увеличенные крылья и усовершенствованные системы управления. Скорость и высота остались прежними. Российские самолеты совершают атаки с высоты девять километров, скорость бомб — 700-800 километров в час.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что противодействовать бомбам в УМПК крайне сложно. Единственный вариант — радиоэлектронная борьба, но эффективность ее против таких бомб минимальна.