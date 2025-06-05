Агентство S&P заявило о дефолте Украины

Международное агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг ценных бумаг, привязанных к украинскому валовому внутреннему продукту.

Украина пропустила платеж в размере 0,67 миллиарда долларов по указанным ценным бумагам. По этой причине рейтинг выпуска ценных бумаг, привязанных к ВВП, был понижен до «D» (дефолт), сказано в заявлении S&P Global Ratings.

«Мы понимаем, что правительство вело переговоры о реструктуризации с кредиторами и — из-за моратория — к настоящему времени пропустило платежи по всем трем обязательствам в срок», — отметили в агентстве.

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на своем сайте подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (Restricted Default — ограниченный дефолт).

Показатель останется неизменным, пока Киев «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов», отметили в Fitch Ratings.