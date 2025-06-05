Текущий год войдет в тройку самых жарких в истории

Текущий год войдет в тройку лидеров по самой высокой температуре с вероятностью 90%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С вероятностью 99% 2025 год войдет в пятерку в ранге самых высоких [температур]. С вероятностью 90% он будет в тройке самых высоких [зафиксированных значений]. Но вероятность того, что он будет самым теплым совсем маленькая — меньше 1%», — сказал ТАСС Вильфанд.

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По его словам, явление Эль-Ниньо находится в нейтральной фазе, не оказывая влияния на повышение глобальной температуры. Такая ситуация будет наблюдаться как минимум до осени.

«Эта информация важна в том смысле, что прогноз глобальной температуры не связан с главной моделью атмосферной циркуляции Эль-Ниньо и Ля-Нинья. Будет другая система», — отметил метеоролог.