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Путин предупредил Трампа об ударе возмездия по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора предупредил президента США Дональда Трампа о том, что Россия нанесет удар возмездия по Украине.

«Президент Путин сказал — и очень решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social после беседы, продолжавшейся более часа.

Президент США отметил, что «это был хороший разговор». «Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру», — добавил он.

Путин подробно рассказал Трампу об атаках Украины на гражданские объекты в России, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Он внимательно выслушал наши оценки, и на этот счет наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего», — сказал Ушаков.

По его словам, Трамп вновь подтвердил, что «американцы не были об этом (ударах по военным аэродромам) заранее проинформированы».

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Политика #Мир
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