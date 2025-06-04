Telegram получил масштабное обновление

Разработчики Telegram представили крупное обновление мессенджера. Теперь авторам каналов можно отправлять личные сообщения, изображения разрешили отсылать в высоком качестве, а перед отправкой голосовых сообщений появилась возможность производить их обрезку.

Подписчики телеграм-каналов получили возможность вступать в личную переписку с их владельцами и администраторами, при этом авторы контента могут не раскрывать своей контактной информации, отмечается в официальном блоге мессенджера.

В группах Telegram с темами появилась возможность быстро переключаться между темами. В результате вместо традиционного вида на боковой панели можно выбрать компактные вкладки сверху.

Перед отправкой голосовых сообщений теперь можно обрезать их — для этого во время записи необходимо провести вверх до значка с изображением замка. Новая функция позволяет при ошибке не останавливать запись, а вырезать все ненужное уже после завершения.

Еще одним нововведением Telegram стала отправка изображений высокого качества. С 2014 года при отправке изображений мессенджер предлагал два варианта: исходное качество и оптимизированный формат, который помогает экономить трафик.

Теперь доступен вариант отправки картинок высокого качества в разрешении в четыре раза больше оптимизированного. Данная возможность включается при отправке изображения собеседнику.